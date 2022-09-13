Жители Ямала смогут летать в Сочи, Минводы и на Алтай прямыми рейсами до 31 декабря

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Перелеты в Минеральные Воды, Горно-Алтайск и Сочи из разных аэропортов округа будут осуществляться по одному разу в неделю до 31 декабря, летние рейсы сохранены по просьбам жителей округа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"С просьбой продлить "летние" рейсы ямальцы обращались к губернатору Дмитрию Артюхову во время ежегодной поездки по округу. Тогда глава региона пообещал проанализировать спрос на указанные направления и проработать вопрос с авиакомпанией. Новое расписание начнет действовать в октябре", отмечается в сообщении.

"Как и обещал, сохраним все самые популярные рейсы до конца года на следующие направления: Ноябрьск - Минеральные Воды (по четвергам), Ноябрьск - Сочи (по средам), Новый Уренгой - Минеральные Воды (понедельник), Новый Уренгой - Горно-Алтайск (по воскресеньям), Новый Уренгой - Сочи (по воскресеньям), Салехард - Минеральные Воды (вторник), Салехард - Горно-Алтайск (по субботам), Салехард - Сочи (по пятницам), Надым - Сочи (по субботам). Хорошего вам отдыха, северяне!" - написал Артюхов в своем Telegram-канале.