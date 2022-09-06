За август в Тюмени появились на свет 1 233 младенца

13:36 06 сентября 2022
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В последний месяц лета в нашем городе родилось 1233 малыша - на 122 ольше, чем в прошлом августе, сообщает комитета загс администрации города Тюмени.

Всего за восемь месяцев текущего года молодые родители получили от сотрудников комитета загс администрации города Тюмени свидетельства о рождении 8 647 юных горожан. Для сравнения: за такой же период прошлого года родилось 8 573 младенца.

У многих молодоженов август – самый желанный месяц для заключения брака. В августе 2022 года семьи создали 925 тюменских пар. Всего с начала года узами брака себя связали 4783 тюменские пары, это на 252 больше, чем в прошлом году.

Теги: демография , ЗАГС , рождаемость , статистика
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