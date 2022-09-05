Движение на улице Урицкого в Тюмени ограничили на месяц

В связи с выполнением работ по ремонту автомобильной дороги по улице Урицкого в течение месяца на разных участках будут прекращено движение. сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Движение будет прекращено на следующих участках:
- с 3 по 18 сентября – от ул. Челюскинцев до ул. Кирова;
- с 10 по 25 сентября – от ул. Кирова до ул. Семакова;
- с 18 сентября по 3 октября – от ул. Семакова до ул. Тургенева.
Участников дорожного движения советуют обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: ул. Ленина, ул. Герцена.
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