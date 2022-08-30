На тюменских полях собрали 460 тысяч тонн зерна и гороха

В Тюменской области 711 тысяч гектаров пашни занимают зерновые и зернобобовые культуры, по данным департамента АПК на утро 29 августа, обмолочено 23% полей.

Озимые убраны на 99,6% - они занимали 4,6 тыс. га, валовый сбор - 44,7 тыс. тонн. Гороха собрано 14,5 тыс. тонн на 87% площадей (44,7 тыс. га). Валовый сбор яровых зерновых, которые в регионе занимают 655,2 тыс. га, составляет на сегодня 314 тыс. тонн, средняя урожайность - 28 ц/га.