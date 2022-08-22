Курган вместе с Тюменью будет помогать Краснодону

Соглашение о сотрудничестве Курганская область и администрация Краснодона и Краснодонского района подписали сегодня, 22 августа.

"Губернатор Курганской области Вадим Шумков и Глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие проходило в режиме видеосвязи. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой". сообщает пресс-служба Краснодонской администрции.

Отмечается, что соглашение будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию тесных партнерских отношений и придаст им новый импульс на основе принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства, откроет новые перспективы совместной деятельности.

Глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко:

У наших отношений большие перспективы для взаимодействия в сфере экономики, социальной политики, образования, культуры, спорта. У нас одна история, одни корни, и одна дальнейшая дорога вперед.

Шумков сообщил, что Курган уже отправили первый груз со строительными материалами для ремонта социальных объектов на Краснодонщине.

тюменская область аналогичное соглашение с Краснодоном подписала начале июня этого года. За это время в ЛНР оправлено несколько фур с гуманитарным грузом, медикаментами, книгами и стройматериалами, тюменцы помогают подшефным территориям восстанавливать дороги и медучреждения.