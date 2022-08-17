Семь муниципалитетов презентовали губернатору свои инвестпроекты

143 инвестиционных проекта стартовали в Тюменской области за 60 дней работы муниципального акселератора. Инвесторы планируют создать для жителей региона 900 рабочих мест.

Итоги проекта "Муниципальный акселератор" подвели в Тюмени 16 августа. В презентации принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Свой инвестиционный потенциал главе региона представили семь районов и городских округов.

Тюменский муниципальный акселератор – единственный в России проект, в рамках которого опытные местные предприниматели вместе с экспертами федерального уровня делятся с главами муниципалитетов практическим опытом привлечения инвестиций.

Голышмановские валенки теперь можно купить на Ozon, сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков. В Исетском районе появились плантации клубники. Большое количество инвестиционных инициатив основано на богатом туристическом потенциале сельских территорий. "Найти уникальную идею, "фишку" – очень важно для успешной реализации любого бизнес-проекта", – отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

"Акселератор стартовал в 2021 году в пяти пилотных районах. В результате было проработано и реализовано 25 инвестиционных проектов и создано 163 новых рабочих места. В 2022 году в программу вошли еще 10 муниципальных образований", – отметила президент Тюменской торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. В планах на текущий год – завершить работу над инвестиционными профилями девяти муниципальных образований, после чего ввести их в муниципальный акселератор.

Многие участники акселератора указали на необходимость дальнейшего сокращения сроков присоединения к инженерным сетям и оформления разрешительной документации. Есть вопросы, касающиеся установленных в регионе границ подтопляемых территорий. Губернатор пообещал их подкорректировать. Главный результат работы муниципального акселератора состоит в том, что единая инвестиционная команда Тюменской области получила хорошее пополнение, подчеркнул Александр Моор:

У каждого, кто выступал с презентацией, я спрашивал, что мешало раньше работать в таком ключе. Коллеги откровенно признались: нужен был хороший стимул. Благодаря акселератору главы муниципалитетов сумели избавиться от стереотипов, по-новому взглянуть на привычные вещи. У них загорелись глаза.

Муниципалитеты региона представят свой инвестиционный потенциал на международном форуме молодых предпринимателей СУП-2022, который стартует в Тюмени 19 августа.