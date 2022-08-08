Валерий Фальков прокомментировал передачу аграрного университета из Минсельхоза в ведение Минобрнауки РФ

Специалистов для АПК в Тюмени готовит Государственный аграрный университет Северного Зауралья, в числе 11 вузов страны в этом году Минсельхоз передал его в ведение Минобрнауки РФ.

"Каждый из представленных здесь вузов - самодостаточный и сильный. Теперь вы будете в большой семье всех вузов Минобрнауки, имея поддержку и понимание со стороны Минсельхоза", - цитирует слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова информационный центр правительства региона.

Тюменский вуз готовит специалистов для АПК по 28 направлениям: 17 - по программ бакалавриата и специалитета, 11 — магистратуры.

Распоряжение о передаче вузов из Минсельхоза в Минобрнауки п редседатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 30 июня 2022 года. В соответствии с документом в трехмесячный срок должно быть внесены необходимые изменения в учредительные документы вузов и НИИ, а также утвердить показатели эффективности деятельности передаваемых ими учреждений. "Ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко убеждена, что смена ведомственной принадлежности вуза может придать новый импульс развитию образовательного учреждения, положительно повлияет на глубину взаимоотношений с партнерами в АПК, расширит возможности для проведения научных исследований", - ранее отметили в пресс-службе тюменского вуза.