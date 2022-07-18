В Тюменской области за полгода сдали в 1,6 раза больше жилья, чем в 2021 году

Ввод жилья в первом полугодии 2022 года составил 821,2 тыс. кв. метров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - больше в 1,6 раза, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Доля жилья, построенного населением, составила 60,2% от общего ввода (494,1 тыс. кв. метров).

В расчете на тысячу человек ввод составил 530,6 кв. метров, это в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (360,7 кв. метров).

Тюменская область сохраняет лидирующую позицию по данному показателю среди регионов УФО.