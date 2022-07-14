Visit Tyumen и "VK Клипы" запустили совместный проект c видео о Тобольске

На платформе коротких вертикальных видео "ВКонтакте" появился плейлист Visit Tyumen. Это первая в стране коллаборация российского туристического бренда с сервисом "VK Клипы".

Сейчас на вкладке представлено три ролика, все - про Тобольск. В одном плейлисте Visit Tyumen в сервисе "VK Клипы" собраны ролики об основных достопримечательностях и самых атмосферных локациях города: туркомплекс "Абалак", тематический парк "Тобол", "Дворец наместника", Тюремный замок и другие знаковые места.

Не останется без внимания и колоритная сибирская гастрономия. Пользователей ждут обзоры на популярные заведения Тобольска, где подают блюда, приготовленные по старинным сибирским рецептам. Так, съемки прошли в ресторанах "Марк и Лев", "Поварня" и "Дворцовая". Пока на видеоплатформе запланировано разместить 12 роликов.

Проект позволит Visit Tyumen рассказать о регионе новой аудитории и привлечь потенциальных туристов со всей страны, отмечают в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.