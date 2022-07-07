Сельским детям показали, как работают городские предприниматели

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Центр "Мой бизнес" организовал экскурсию по предприятиям Тюмени для школьников Армизонского района. Мероприятие прошло в рамках проекта "Трудовое лето", направленного на популяризацию предпринимательства среди школьников из районов Тюменcкой области, сообщает INVESTTyumen.

Ребята побывали в съёмочных павильонах телевидения и на радиостанции "Диполь-ФМ" медиахолдинга "Сибинформбюро". Изучили опыт развития столовой "Ассорти" в нефтегазовом университете и профориентационные обучающие классы Центра занятости населения, попробовали себя в разных профессиях. Особое внимание ребята уделили теме развития цифровой экономики и изучению атласа новых профессий. Экскурсия закончилась в кофейне-кондитерской "ТортШер", где гостям рассказали об организации работы поваров, официантов и барменов.

Также состоялась встреча с капитаном бизнеса Упоровского района, Андреем Лозицким, чтобы выработать общую согласованную позицию по развитию туризма.

"Цель проекта – формирование положительного отношения к предпринимательству, посещая предприятия, общаясь с их руководителями, ребята видят возможности развития бизнеса в своем районе, повышают уровень насмотренности", - отмечают в INVESTTyumen.