СУП-2022 соберет в Тюмени в августе предпринимателей со всего мира

С 19 по 21 августа в Тюмени состоится X международный бизнес-форум "Слёт Успешных Предпринимателей 2022" (СУП). Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ". Форум пройдет в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Конторе пароходства". На X юбилейный СУП ожидается более 1500 участников из 15 стран мира.

Миссия форума заключается в формировании и развитии Сообщества Успешных Предпринимателей. Три дня предприниматели, бизнесмены, топ-менеджеры предприятий, профильные эксперты и представители органов власти будут вместе развиваться, социализироваться и обмениваться связями, ресурсами, знаниями. На ежегодных встречах в Тюмени они задают тренды в развитии международного и молодежного предпринимательства, а также увеличивают вклад малого бизнеса в экономику страны.

За 10 лет форум стал главной площадкой по развитию экосистемы предпринимательства в России. "За эти годы форум зарекомендовал себя, как самая эффективная площадка для развития молодежного предпринимательства. Тысячи молодых предпринимателей, которые собираются на СУПе, получают возможность вывести свой бизнес на новый уровень. Сотни подписанных соглашений, тысячи реализованных за эти годы инвестиционных проектов являются тому подтверждением. В этом году форум обещает быть очень продуктивным на новые контакты и реализацию новых возможностей", - рассказал вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров.

В этом году на СУПе будут работать самые актуальные и востребованные площадки: цифровизация и digital, импортозамещение, маркетплейсы и online-торговля, технологии блокчейн, метавселенные, молодежное предпринимательство, Ярмарка инвестиций, INNOWEEK — площадка, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.

Официальное открытие форума пройдет с участием губернатора Тюменской области и гостей. К участию в пленарном заседании приглашены Максим Решетников - министр экономического развития РФ, Денис Мантуров – министр промышленности и торговли, Валерий Фальков - министр науки и высшего образования, Сергей Кравцов – министр просвещения, Владимир Якушев - полномочный представитель Президента России в УрФО, Александр Калинин - президент "ОПОРЫ РОССИИ" и др. На пленарном заседании участники обсудят новую экономическую политику и ставку на малый бизнес в 2022 году.

С целью налаживания горизонтальных связей с предпринимателями из разных стран на СУПе пройдет серия международных бизнес-диалогов. Планируются диалоги с Киригизией, Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Китаем, Индией, Бразилией, Аргентиной, Нигерией, ЮАР, Ираном, Пакистаном, Вьетнамом, Сирией и др.

Для профильных институтов развития предпринимательства на форуме пройдет 9 экспертных сессий, среди которых: сессия Агентства стратегических инициатив, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования, предпринимателей из стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС и др.

Участников СУПа 2022 ожидают тренинги, мастер-классы, выступления предпринимателей и хедлайнеров с VKontakte, Avito, Yandex и др. На True Story Fest (фестивале правды) участники узнают истории провалов известных предпринимателей и получат возможность учиться на чужих ошибках. Кроме этого, для участников приготовили вечерние активности, вечеринки с выступлениями исполнителей и нетворкинг.

Среди спикеров СУПа Герман Гаврилов - основатель стартапа Roistat, Дмитрий Селихов - директор по развитию маркетплейса Tmall в России, Игорь Мгеладзе - основатель "MG.Capital", Олег Торбосов - основатель агентства элитной недвижимости Whitewill.ru и сервиса онлайн-оценки персонала hrscanner.ru и др.

До и после форума СУП участники смогут поехать на экскурсии и увидеть главные достопримечательности региона: Тобольский кремль, Ялуторовский острог, посетить горячие источники и другие туристические объекты. Для желающих внести вклад в развитие экономики региона запланирован инвест-тур по инвестиционным объектам города.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.