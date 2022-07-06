Дороги на улицах Кармацкого и Салманова в Тюмени могут сдать раньше срока

Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил ход строительства дорог в новых микрорайонах Тюмени и отметил, что работы ведутся в графике, а в ряде случаев и с опережением, темпы работ хорошие, проблем с материалами нет, что дает надежды на досрочную сдачу объектов в эксплуатацию.

"Строительство дорог на улицах Кармацкого, Салманова и других в Тюмени идет по плану, даже с некоторым опережением, потому что мы авансировали эти объекты, подрядчики закупили все необходимые материалы, сегодня проблем с импортозамещением в дорожном строительстве абсолютно нет. Все инженерные коммуникации проложены, на этих двух объектах ничего не мешает работать и сдать их в эксплуатацию раньше установленных проектом сроков", - прокомментировал итоги рабочей поездки глава региона.

Новая улица Тимофея Кармацкого (в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура) обеспечит транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки. Здесь обустраивают проезжую часть, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. Длина четырехполосной улицы составит 1,9 км, предусмотрено создание велодорожки, по плану работы должны быть выполнены к ноябрю 2023 года.

Строительство улиц и дорог жилого района в границах улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт (ул. Калинина (Ф.Салманова) должно завершиться в ноябре 2024-го, проектом предусмотрены проезжая часть в 6-полосном исполнении, тротуары, велосипедная дорожка, наружное освещение, ливневая канализация и переустройство инженерных сетей.

В жилом районе "Ново-Патрушево" также продолжается строительство дорог. В ноябре будет построена проезжая часть, обустроены тротуары, смонтировано наружное освещение на ул. В. Трофимовой на участке между улицами Митинского и Монтажников. Сейчас здесь делают ливневую канализацию, переустраивают инженерные сети.