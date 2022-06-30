АО "Транснефть – Сибирь" определило лучшие расчеты добровольной пожарной дружины в подразделениях

В подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины" (ДПД).

Мероприятия проходили в 8 филиалах компании, суммарно в них участвовали более двухсот человек. Огнеборцы соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, челночном беге, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также демонстрировали теоретическую подготовку.

Цель конкурса – совершенствование навыков членов ДПД при работе с пожарно-техническим оборудованием, поддержание слаженности и эффективности их действий. Пожарно-прикладной спорт также призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

В общей сложности в составе добровольных пожарных дружин АО "Транснефть – Сибирь" - более тысячи человек. Расчеты формируются из числа рядовых сотрудников производственных объектов общества – слесари, механики, водители, линейные трубопроводчики, имеющих специальную подготовку. Они принимают участие в регулярных учебно-тренировочных занятиях, проходят соответствующее обучение и инструктажи.

Теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности повседневно применяются в укреплении трудовой дисциплины и соблюдении техники безопасности на производстве. Также члены ДПД проводят профилактическую информационную работу в коллективе.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"