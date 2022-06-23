Тюменская область — в лидерах России по градпотенциалу

Общая площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов и на которые выданы градостроительные планы земельных участков, составляет 48 024 га, сообщает Минстрой России. Среди регионов выделяется пятёрка лидеров: г. Москва – 10,2 тыс. га, Дагестан – 4,9 тыс. га, Московская область – 3,1 тыс. га, Тюменская область – 2,7 тыс. га, Краснодарский край – 2,3 тыс. га.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин:

В ближайшие два-три года застройщиками в соответствии с действующими градпланами могут быть получены разрешения на строительство порядка 236 млн кв. метров жилья. Это уже сформированный на сегодняшний день градостроительный потенциал. Основная задача на ближайшую перспективу – перевести данный потенциал в строящееся жилье.

На земельных участках, которые вошли в статистику, в соответствии с действующими градостроительными регламентами может быть построено 387,8 млн кв. м. жилья. При этом площадь жилых помещений в действующих разрешениях на строительство составляет 151,7 млн кв. м, что на 6 % больше показателя начала года.

В Тюменской области в стадии строительства находятся 326 многоквартирных домов общей площадью жилья 3,142 млн кв. м. За первые пять месяцев текущего года застройщикам выдано 71 разрешение на строительство более полумиллиона квадратных метров.

начальник Главного управления строительства ТО Павел Перевалов:

Темпы строительства в Тюменской области остаются на высоком уровне. По плану в этом году должно быть введено не менее 1,6 млн кв. м. жилья. Более трети плана уже выполнено. Мы на протяжении последних лет строим более одного кв. м. на человека. А общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя региона, по итогам прошлого года составила 30 кв. м., что выше среднероссийского показателя. Такие темпы позволяют нам с оптимизмом смотреть на выполнение поручений президента и планов нацпроекта.

По данным Минстроя РФ, наибольший градостроительный потенциал сформирован в Москве –

36,7 млн кв. м, Свердловской области – 28,9 млн кв. м, Тюменской области – 18,7 млн кв. м, Московской области – 13,3 млн кв. м, Новосибирской области – 12,8 млн кв. м.

По словам министра, меры поддержки и развития жилищного строительства, принятые Правительством РФ, стимулируют застройщиков осуществлять градостроительную проработку новых территорий и увеличивать портфель реализуемых проектов строительства жилья. На протяжении последних лет виден стабильный рост новых проектов в большинстве регионов.