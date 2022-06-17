Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией "Российско-Турецкий диалог"

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Тюменская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала документы, подтверждающие договоренности по развитию параллельного импорта, туризма, культурных связей с Ассоциацией "Российско-Турецкий диалог", сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Ассоциация "Российско-Турецкий диалог" – объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.

"Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию туризма, экономики, параллельного импорта. Подразумевается скорое вступление в Ассоциацию Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". А это предполагает работу по активному привлечению инвестиций в наш регион", - пояснили изданию суть соглашения с Ассоциацией "Российско-Турецкий диалог" в пресс-службе департамента инвестиционной политики региона.

Также в первый день работы тюменцев на ПМЭФ заключены соглашения по строительству линейного элеватора (ООО "Новый сухопутный зерновой коридор"), продвижению импортонезависимого нефтесервиса ( ГК "Интегра"); развитию параллельного импорта, туризма, культурных связей с Арменией.

"Сегодня, во второй день форума, наряду с соглашениями, мы узнаем результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата. Это оценка предпринимателей и инвесторов нашей работы. В прошлом году Тюменская область заняла 3-е место, поднявшись на 9 пунктов", - сообщил о планах Пантелеев.