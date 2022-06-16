Тюменцам рассказали, почему нельзя вырубить все тополя в городе

Тополь перерабатывает около70% уличной пыли, грязи и дыма и рекордсмен среди деревьев по выделению кислорода, ради этого стоит потерпеть пух, который окутал Тюмень в последние дни, считают в местном "ЛесПаркХозе".

В Тюмени тополя начали высаживать в 1950 – 60-е годах, когда по стране прошла акция по озеленению городов. Тополь тогда взяли за основу, потому что он быстро растет, неприхотлив и имеет массу полезных свойств: одно многолетнее дерево способно очистить воздух от сорока килограммов сажи и пыли, одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 клёнов, 13 елей.

В очистке воздуха полезнее тополя дерева нет. А учитывая современные реалии, в первую очередь, рост числа автомобилей, жить нормально в городе без тополя мы просто не сможем! Вырубить все тополя – плохая идея, так как качество воздуха тогда снизится настолько, что это перекроет все плюсы от отсутствия пуха.

Вырубить все старые тополя нельзя, но снизить количества пуха - можно. Для этого на тополях регулярно проводят омолаживающую, формовочную и санитарную обрезки, а деревья с объективными признаками аварийности вырубают и высаживают новые, которые не дают пух. С 2000-х годов в Тюмени взамен тополей бальзамических высаживают интродуцированные сорта мужских экземпляров тополей пирамидальных, не дающих пуха. За последние 4 года в городе появилось более 6 тысяч тополей пирамидальных, однако на полноценную замену старых тополей уйдут годы.

Что касается аллергии, то, врачи заявляют, что не существует аллергии на тополиный пух. Единственная вина тополя в том, что его пух переносит аллергенную пыльцу луговых трав и цветов. Но этот период занимает всего 1-2 недели в год. Поэтому аллергию нельзя назвать причиной, из-за которой стоит уничтожать эти полезные деревья.