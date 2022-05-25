Андрей Пантелеев рассказал, в каких направлениях собираются сотрудничать Тюмень и Армения

Делегацию Армении во главе с заместителем министра экономики республики Нареком Теряном Тюменская область принимала 23 и 24 мая, по словам замгубернатора, за два дня стороны "о многом договорились".

"Предприниматели обеих сторон, объединяясь в совместные предприятия, освоят новые ниши и направления, которые сейчас открываются. Тюменцы могут поставлять в Армению не только металлы, стеклотару и аккумуляторы. А закупать — не только текстиль, овощи и фрукты. Сотрудничество будет развиваться в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в ИТ и туризме", - написал в своем Telegram-канале Андрей Пантелеев.

В первый день визита меморандум о сотрудничестве и партнёрстве подписали гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области" Николай Пуртов и генеральный директор Фонда Еnterprise Armenia Левон Оганесян, в рамках достигнутых договорённостей будет создана рабочая группа для проработки проектов.

Пантелеев рассказал, что гости из Армении знакомились с регионом, губернатором, направлениями Инвестиционной стратегии, с предпринимателями. Посетили производство "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях Медицинского города, тюменском море и туристическом потенциале.

Ранее информцентр правительства Тюменской области сообщил, что регион поставляет в Армению изделия из металлов, аккумуляторы, стеклянные изделия. Импортирует овощи, фрукты, текстильные и кожаные изделия, но объемы товарооборота пока незначительные. Помимо перечисленных выше сфер, сотрудничество возможно в сельском хозяйстве, фармацевтике и ювелирном деле.