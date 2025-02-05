На тюменских улицах может стать больше туристов из Индии

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Делегация Тюменской области привлекла внимание потенциальных партнеров по развитию международного туризма, приняв участие в бизнес-миссии Москвы, а также туристической выставке Outbound Travel Mart, которые прошли в крупнейшем городе Индии - Мумбаи.

Участники выставки проявили неподдельный интерес к презентации турпотенциала Тюменской области, индийские туроператоры подчеркнули важность развития MICE-туризма, который мог бы привлечь бизнес-аудиторию Индии, сообщила представитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

НА B2B-сессия й Тюменская область успешно провела 70 переговоров с потенциальными партнерами Индии. "Сибирь обладает уникальным шармом: здесь можно насладиться настоящей зимой и посетить горячие источники. В Тюменской области есть то, чего нет в Индии. Запуск прямых авиарейсов из Мумбаи или Дели сделал бы Тюмень доступнее", – поделился мнением представитель туристической компании Dream Holidays (Мумбаи) Ритеш Шах.

На выставке Outbound Travel Mart регион презентовал международный маршрут. "Тюменская область – новое направление для жителей Индии. Большой интерес для индийских туристов представляет маршрут "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири". Москва уже знакома путешественникам, а Сибирь – неизведанное направление, привлекающее своей уникальной природой, снежными пейзажами и культурным колоритом", – рассказала основатель туристической компании Holiday Art (Мумбаи) Рамана Шах.

"Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" - международный маршрут по проекту "Москва+", разработанный Комитетом по туризму города Москвы и Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области, впервые был представлен индийским туроператорам в 2023 году.