Китайские производители лифтов проявили интерес к инвестпотенциалу Тюменской области

Китайские инвесторы заинтересовались строительной отраслью Тюменской области - встреча с представителями компаний Siglen и Fareo состоялась в Инвестиционном агентстве Тюменской области, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Siglen с 2012 года занимается производством лифтов и объединяет в себе НИОКР, проектирование, производство, установку и послепродажное обслуживание.
Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов проинформировал гостей об инвестпотенциале Тюменской области, мерах поддержки, строительно-индустриальном кластере и вариантах вступления в него.
В Ивестагентстве отметили, что стороны намерены продолжить обсуждение конкретных условий развития производств китайских инвесторов в регионе.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru