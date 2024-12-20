Китайские производители лифтов проявили интерес к инвестпотенциалу Тюменской области

16:06 20 декабря 2024
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Фото - @Investtyumen72

Китайские инвесторы заинтересовались строительной отраслью Тюменской области - встреча с представителями компаний Siglen и Fareo состоялась в Инвестиционном агентстве Тюменской области, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 

Siglen с 2012 года занимается производством лифтов и объединяет в себе НИОКР, проектирование, производство, установку и послепродажное обслуживание.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов проинформировал гостей об инвестпотенциале Тюменской области, мерах поддержки, строительно-индустриальном кластере и вариантах вступления в него.

В Ивестагентстве отметили, что стороны намерены продолжить обсуждение конкретных условий развития производств китайских инвесторов в регионе.

Теги: Инвестиционное агентство , Китай , международное сотрудничество , Николай Пуртов
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