Тобольск делится туристическим опытом с гостями из Лаоса

В Тобольске в рамках международного сотрудничества принимают делегацию из Лаоса, которую возглавляет мэр города Луанг-Прабанг Вьентхонг Хатсачанх.

"Мы поделимся опытом в сфере развития туризма, расскажем о наших достопримечательностях и культурных проектах. Уверен, что визит делегации из Лаоса станет отправной точкой для налаживания прочных и дружеских связей между нашими городами", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Луанг-Прабанг, по словам Вагина, может похвастаться богатейшей историей и культурой, он является жемчужиной Лаоса и известен своими буддийскими храмами и духовной атмосферой.





