Тобольск делится туристическим опытом с гостями из Лаоса

17:30 10 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тобольске в рамках международного сотрудничества принимают делегацию из Лаоса, которую возглавляет мэр города Луанг-Прабанг Вьентхонг Хатсачанх. 

"Мы поделимся опытом в сфере развития туризма, расскажем о наших достопримечательностях и культурных проектах. Уверен, что визит делегации из Лаоса станет отправной точкой для налаживания прочных и дружеских связей между нашими городами", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Луанг-Прабанг, по словам Вагина, может похвастаться богатейшей историей и культурой, он является жемчужиной Лаоса и известен своими буддийскими храмами и духовной атмосферой. 

 



Теги: международное сотрудничество , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025