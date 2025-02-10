Тобольск делится туристическим опытом с гостями из Лаоса

В Тобольске в рамках международного сотрудничества принимают делегацию из Лаоса, которую возглавляет мэр города Луанг-Прабанг Вьентхонг Хатсачанх.
"Мы поделимся опытом в сфере развития туризма, расскажем о наших достопримечательностях и культурных проектах. Уверен, что визит делегации из Лаоса станет отправной точкой для налаживания прочных и дружеских связей между нашими городами", - сообщил глава Тобольска Петр Вагин.
Луанг-Прабанг, по словам Вагина, может похвастаться богатейшей историей и культурой, он является жемчужиной Лаоса и известен своими буддийскими храмами и духовной атмосферой.
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