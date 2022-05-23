Жители двух абатских деревень и поселка Богандинский получат выплаты за сгоревшие дома

15:35 23 мая 2022
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Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области

Жители поселка Богандинский Тюменского района, деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара, получат единовременные выплаты.

В абатских деревнях пожар произошел 28 апреля, в Богандинке - 10 мая. 

Александр Моор:

Земляки, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара в поселке Богандинский Тюменского района, получат единовременные выплаты. Подписал соответствующее постановление. Размер выплаты за жилые помещения определим из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра. За нежилые помещения - сгоревшую баню, выплатим 250 тысяч рублей, иные хозпостройки - 50 тысяч рублей.

Аналогичная поддержка будет и погорельцам из деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района. Им также компенсируем стоимость сгоревшего жилья, исходя из рыночных цен, а выплата за нежилые помещения составит 100 тысяч рублей. Соответствующий документ мною также подписан.

Ранее постановление о единовременных выплатах было подписано в отношении жителей деревни Глубокое Бердюжского района, потерявших свои дома и постройки в результате пожара, который произошел 16 апреля. 

Теги: Александр Моор , компенсационные выплаты , пожары
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