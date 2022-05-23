Жители двух абатских деревень и поселка Богандинский получат выплаты за сгоревшие дома

Жители поселка Богандинский Тюменского района, деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара, получат единовременные выплаты.

В абатских деревнях пожар произошел 28 апреля, в Богандинке - 10 мая.

Александр Моор:

Земляки, лишившиеся жилья и хозяйственных построек в результате пожара в поселке Богандинский Тюменского района, получат единовременные выплаты. Подписал соответствующее постановление. Размер выплаты за жилые помещения определим из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра. За нежилые помещения - сгоревшую баню, выплатим 250 тысяч рублей, иные хозпостройки - 50 тысяч рублей.

Аналогичная поддержка будет и погорельцам из деревень Чумашкина и Берендеева Абатского района. Им также компенсируем стоимость сгоревшего жилья, исходя из рыночных цен, а выплата за нежилые помещения составит 100 тысяч рублей. Соответствующий документ мною также подписан.