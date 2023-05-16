Власти выплатят погорельцам в Тюменском районе по 72 тысяч за кв метр

72 тысячи рублей за квадратный метр - исходя из этой средней стоимости, будут рассчитаны выплаты для жителей Тюменского района, которые лишились единственного жилья в результате природных пожаров, сообщил губернатор Моор.

Помимо этого, погорельцы получат по 250 тысяч рублей за согревшие бани и по 50 тысяч рублей – за хозпостройки.

"Сегодня подписал соответствующее постановление регионального правительства. Оно касается жителей сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский. С выплатой компенсаций затягивать не будем – она начнется в самое ближайшее время. Если у кого-то из жителей сгорели документы, поможем восстановить их в сжатые сроки", - сообщил Моор.

21 семья, пострадавшая от природных пожаров, уже получила материальную помощь на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей.