Тюменские власти увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

В Тюменской области увеличены размеры единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области от 22.01.2021 № 11-п.

Согласно документу, единовременная материальная помощь составит 15 тысяч рублей на человека, помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости – 75 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 150 тыс. рублей на человека. Единовременное пособие членам семей граждан, погибших или умерших в результате ЧС, составит 1,5 млн рублей на каждого погибшего или умершего в равных долях каждому члену семьи, граждане, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью получат по 600 тыс. рублей, за легкий вред здоровью – 300 тыс. рублей.

Пострадавшим от ЧС, возникшей в результате паводка 2024 года, будут автоматически произведены соответствующие доплаты. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.