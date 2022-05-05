Участников весенней экосмены центра "Живая планета" угостят молочной продукцией "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" поддержит проведение весенней экосмены Центра развития экологических программ "Живая Планета", которая будет проходить с 6 по 10 мая для участников школьных лесничеств. Местный производитель выделит для юных экологов полезные молочные продукты.

Весенняя экосмена будет проходить на участке лесного фонда, организаторы планируют принять 12 ребят. Занятия выстраиваются, исходя из возрастных особенностей участников. В рамках смены дети будут трудиться, участвовать в творческих мастерских, учиться коммуникациям, дружбе. Также участникам предстоит приготовить событие – посадку "Аллеи дружбы" в селе Мальково вместе с гостями из национально-культурных автономий.

Юным экологам предстоит изучить особенности весенней природы, получить туристические навыки, раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, в таком формате молодежь усваивает базовые национальные ценности.

Компания "Золотые луга" уже в течение нескольких лет поддерживает мероприятия Центра развития экологических программ "Живая Планета". В рамках проведения весенней экосмены местный производитель выделит для участников молочную продукцию: молоко, натуральный сыр, сливочное масло, кефир, а также творог для приготовления вареников.

"Ребята в ходе экосмены учатся взаимодействовать с природой, оберегать её, развивая параллельно свои навыки и получая новые знания. Важно, чтобы при этом сохранялось сбалансированное питание, которое наполнит их энергией, силами и стремлением к новым достижениям. Молочная продукция – важная составляющая рациона любого подростка. Мы всегда готовы поддержать организаторов экосмен и предоставить свою продукцию для участников. А дети всегда с удовольствием пьют наше молоко, кисломолочные напитки, кушают бутерброды с натуральным сыром и маслом. Тем более, что аппетит на свежем воздухе всегда лучше!", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.