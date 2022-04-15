Глава Ростуризма составила топ-5 дел в Тобольске для туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова начала публиковать в своем Telegram-канале информацию про "интересные российские города с богатой историей, куда можно отправиться в атмосферные культурно-познавательные поездки", начав с Тобольска.

"Древняя столица Сибири с неповторимым сибирским колоритом и необычным сочетанием старины и современных высокотехнологичных производств. В чек-листе — топ-5 вещей, которые, на мой взгляд, обязательно нужно сделать в Тобольске. Включайте город в to visit list и добавляйте в комментарии любимые места и ваши советы!" - написала Догузова.

В топ глава Ростуризма помимо кремля включила "посад сибирских старожилов", музей царской семьи, экскурсию по Сибуру и дегустацию блюд сибирской кухни.

Догузова нопомнила, что 15 апреля завершается программа туристического кешбэка, по которой при покупке путешествия в любой регион страны можно сэкономить до 20 тысяч рублей.