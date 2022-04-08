Очередная ярмарка пройдет в Тюмени в эту субботу

Ярмарки тюменских сельхозтоваропроизводителей снова откроются для жителей и гостей областного центра. 9 апреля продукты можно будет купить на двух торговых точках — Цветном бульваре (ул. Ленина) и возле выставочного центра АО "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская).

К столу тюменцев свою продукции традиционно предложат сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства.

Вниманию гостей на выбор будут представлены молоко, кисломолочные продукты, масло сливочное, полуфабрикаты, колбасные изделия и деликатесы, сыры, мед и продукты пчеловодства, овощи и зеленые культуры, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия и многое другое.