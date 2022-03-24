Россия сняла ограничения на перемещение через сухопутные границы с Казахстаном и Монголией

12:17 24 марта 2022
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Россия снимает ограничения на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией, решение об этом принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Ограничения на въезд граждан Казахстана и Монголии в Россию и на выезд россиян в эти страны через сухопутные участки границ будут сняты в в 0:00 (мск) 30 марта. 

Теги: граница , Казахстан , правительство РФ
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