Около 6,5 тонн парфюма и обуви без маркировки изъяла тюменская таможня на границе с Казахстаном

Фото Тюменской таможни

Крупную партию духов, обуви и других товаров без обязательной маркировки средствами идентификации задержала Тюменская таможня около российско-казахстанской границы. Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и сотрудниками Роспотребнадзора.

Косметика и ароматы, произведенные в Пакистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Таиланде и Китае следовали из Республики Казахстан. Незаконную продукцию нарушитель планировал доставить в город Октябрьский Республики Башкортостан для дальнейшей разгрузки и реализации на территории России.

"В результате таможенного досмотра выявлено 26,5 тысяч единиц парфюмерии и косметической продукции, а также более 1000 пар домашних тапок, которые перемещались без обязательной маркировки "Data Мatrix". Общий вес товаров составил около 6,5 тонн", - прокомментировал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников.

В настоящее время товар изъят специалистами Роспотребнадзора. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12 КоАП России.