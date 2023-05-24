Тюменская область отремонтирует дорогу к КПП на границе с Казахстаном

Реконструкция пункта пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в Казанском районе поможет развитию внешнеэкономических связей, отметил губернатор и попросил Совфед поддержать эту идею, так как объект федеральный. Регион же в рамках своих полномочий отремонтирует ведущую к пограничному пункту автодорогу и проложит тротуары.

"Долгое время этот пункт был закрыт из-за пандемии, но недавно вновь начал работать. Сегодня нам известно, что с казахстанской стороны есть план по его модернизации и расширению для повышения пропускной способности. Чтобы со стороны Российской Федерации не возникло "узкого горлышка" и были созданы все условия для прохождения таможенного досмотра и пограничного контроля, этот проект должен быть симметричным. Объект является федеральным. В связи с активизацией внешнеэкономической деятельности на восточном направлении он будет очень востребованным", - отметил Моор.

Совет Федерации поддержал инициативу Тюменской области о капитальном ремонте пункта пропуска через государственную границу в Казанском районе.