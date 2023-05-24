Тюменская область отремонтирует дорогу к КПП на границе с Казахстаном

17:01 24 мая 2023
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Реконструкция пункта пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в Казанском районе поможет развитию внешнеэкономических связей, отметил губернатор и попросил Совфед поддержать эту идею, так как объект федеральный.  Регион же  в рамках своих полномочий отремонтирует ведущую к пограничному пункту автодорогу и проложит тротуары. 

"Долгое время этот пункт был закрыт из-за пандемии, но недавно вновь начал работать. Сегодня нам известно, что с казахстанской стороны есть план по его модернизации и расширению для повышения пропускной способности. Чтобы со стороны Российской Федерации не возникло "узкого горлышка" и были созданы все условия для прохождения таможенного досмотра и пограничного контроля, этот проект должен быть симметричным. Объект является федеральным. В связи с активизацией внешнеэкономической деятельности на восточном направлении он будет очень востребованным", - отметил Моор. 

Совет Федерации поддержал инициативу Тюменской области о капитальном ремонте пункта пропуска через государственную границу в Казанском районе. 

Теги: Александр Моор , граница , Казахстан , Совет Федерации
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