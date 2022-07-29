Из Тюменской области в Казахстан вновь будут ходить рейсовые автобусы

10:33 29 июля 2022
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Фото - https://vk.com/patp_tob

Между городами Петропавловск (Казахстан) и Тюмень с 30 июля открывается автобусное сообщение, комфортабельные автобусы по маршруту запускает АО "Тобольское ПАТП".

Автобусы между Тюменью и Петропавловском будут курсировать ежедневно  с остановками в Ишиме и Заводоуковске. Из Тюмени автобусы отправляются в 22:40, из Петропавловска - в 23:10.

Пункт пропуска "Казанское" в Тюменской области возобновил работу с 11 июля, для пересечения границ не требуются ПЦР-тесты и данные о вакцинации от COVID-19.

Теги: автобусы , граница , Казахстан , туризм
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