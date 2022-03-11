Тюменская область расскажет участникам MITT об отдыхе на термальных источниках

Тюменская область традиционно представит свой туристический потенциал на международной выставке MITT, которая будет проходить в Москве с 15 по 17 марта.

В этом году в дизайне стенда Тюменской области отражена тема отдыха на термальных источниках. В зоне экспозиции будут установлены два ресепшена, где быстро и удобно можно получить консультацию по турам и туристическим маршрутам. Рядом будет находиться деловая зона с мягкими диваны для переговоров. Посетители смогут угоститься кофе и попробовать тюменскую минералку.

"Главное креативное решение экспозиции – интерактивная фотозона. Островок с парящими гейзерами, водопадами, зеленой травой и шезлонгами – настоящий центр притяжения для гостей выставки. Здесь любой желающий может сделать красивое фото на память. Возможно, в будущем именно эта фотография вдохновит его на реальное путешествие в столицу термальных вод России – Тюменскую область", - отмечают организаторы выставки.

В рамках проведения международной туристической выставки MITT представительство Тюменской области планирует подписание ряда соглашений о сотрудничестве с партнерами из других регионов страны.