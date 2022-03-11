Почта России предложит беженцам работу в Тюмени

Почта России запускает В Тюменской области программу трудоустройства беженцев. По ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном и на другие вакансии, которые открыты в субъекте РФ.
"Для оформления понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости в зависимости от пожеланий кандидатов". - сообщает пресс-служба почты.
Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке, выбрать свой регион, найти в списке интересующие позиции, открыть их, нажать "откликнуться" и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала. Также узнать о возможностях трудоустройства можно через единый контактный центр Почты 8-800-200-28-84 или центрах занятости региона своего пребывания.
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