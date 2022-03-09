Кофейни Starbucks открыты для посетителей в Тюмени

Сеть кофеен Starbucks 9 марта в Тюмени продолжили свою работу, хотя днем ранее президент компании Starbucks Кевин Джонсон заявил о решении приостановить деятельность в России, включая отгрузку продукции Starbucks.
Одни из сотрудников кофейни Starbucks пояснил нашему изданию, что кофейни могут приостановить свою работу в Тюмени с завтрашнего дня, во время простоя работники рассчитывают на сохранение 2/3 зарплаты, но пока о конкретных решениях руководства ничего неизвестно.
Как следует из официального письма Кевина Джонсона на сайте компании, "лицензированный партнер согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти 2000 партнеров в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks".
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