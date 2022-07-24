Чем полезен и вреден кофе, рассказала тюменский диетолог

Растворимый напиток готовят из натуральных обжаренных зерен. Если кратко описать процесс, то получится так: измельченные бобы варят под давлением, а после жидкость выпаривают. По технологии приготовления различают гранулированный, порошковый и сублимированный кофе. Последний максимально сохраняет вкус и аромат, но имеет и соответствующую качеству высокую цену.

– Растворимый кофе отличается от зернового вкусом и ароматом. Все же у зернового они выражены ярче. В растворимом сохраняется большая часть полезных веществ, содержащихся в бобах: микроэлементов, витаминов, полифенолов. При этом в нем меньше кофеина, поэтому он считается более легким вариантом напитка, - рассказала изданию "Тюменская область сегодня" главный диетолог региона Елена Дороднева.

В растворимом кофе сохраняются магний, кальций, фосфор, многие антиоксиданты, поэтому нельзя сказать, что он не имеет полезных свойств. Наоборот, умеренное потребление помогает разогнать метаболизм, а значит снизить вес, предотвратить депрессию и даже уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт отметила, что здоровый человек без вреда для здоровья может выпить до двух чашек эспрессо и до трех чашек растворимого кофе.

Кофе противопоказан людям с болезнями сердечно-сосудистой и нервной систем, так как влияет на изменение частоты сердечных сокращений и повышает артериальное давление.