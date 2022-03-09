Тюменская область вошла в топ-5 регионов по социальной ориентированности бюджетов

09:37 09 марта 2022
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РИА Новости опубликовало рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов в 2021 году, Тюменская область в нем заняла пятое место.

"Рейтинг рассчитан по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Социальные расходы включают траты консолидированных бюджетов регионов по статьям образование, культура, здравоохранение, соцполитика и другим", - поясняется в Telegram-канале РИА Новости.

Лидером рейтинга по итогам 2021 года стала Москва, на втором месте - Санкт-Петербург, третье и четвертое занимают Сахалин и Ямал. В аутсайдерах Ставрополье, Смоленская область, Якутия, Камчатка и Чукотка (85 место).

Теги: бюджет , рейтинги , социально-экономическое развитие
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