Ростуризм: Турция, Египет и Тунис ждут россиян на отдых

Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов, сообщает Федеральное агентство по туризму.

Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Туниса, который подчеркнул, что "тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока".

Кроме того, на днях были проведены переговоры с министрами туризма Египта и Турции, которые также заверили, что никаких ограничений для российских туристов вводить не планируется и обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", - говорится в сообщении Федерального агентства по туризму.