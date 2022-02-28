Условия сотрудничества Ольги Бузовой и Visit Tyumen обусловлены ее участием в фильме "Елки-8"

В феврале в аккаунтах проекта Visit Tyumen появился рекламный ролик о термальных источниках с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. На вопрос редакции об условиях такого сотрудничества, в информцентре правительства региона сообщили, что условия сотрудничества певицы и бренда Visit Tyumen обусловлены ее участием в фильме "Елки-8".

Ролик был опубликован 17 февраля, в этот же день Бузова написала о тюменских термах в личном Instagram-аккаунте, пояснив, что приглядела их во время съемок фильма:

Мне помогают расслабиться путешествия и возможность понежиться в СПА… К сожалению, рабочий график не всегда позволяет лететь далеко 💪🏻💪🏻💪🏻 Но, неожиданно, в прошлом году на съёмках нашего фильма "Ёлки" я открыла для себя термы Тюмени @visittyumen 🧖‍♀️ Оказывается, отдыхать в Тюмени – очень интересно, классно и вкусно, а лететь туда от Москвы - всего 2 часа. Я советую!

В местных Telegram-каналах сразу начали обсуждать эффективность рекламы и вероятную стоимость ролика, предположив, что его стоимость может достигать 15 млн рублей, однако департамент потребительского рынка и туризма опроверг эти догадки:

По информации департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, распространяемая в средствах массовой информации и социальных сетях информация о стоимости участия Ольги Бузовой в проекте по продвижению термальных источников Тюмени не соответствует действительности. В продюсерский центр Ольги Бузовой запросы на эту тему не поступали, представители певицы комментариев не давали. Озвученная оценка стоимости производства ролика и гонорара певицы значительно завышена. Точная сумма не может быть озвучена, так как является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам.

"Особые условия сотрудничества Ольги Бузовой и бренда Visit Tyumen обусловлены историей участия Ольги в тюменской новелле фильма "Елки-8"", - подчеркнули в информцентре правительства региона.