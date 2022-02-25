Сбер продолжает работать в штатном режиме

США в связи со сложной обстановкой вокруг Украины ввели новые санкции против российских банков, в том числе Сбера. В пресс-службе банка заявили, что все его системы и офисы сегодня продолжают работать в штатном режиме, клиентам доступны их средства в полном объёме.

"Все наши системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и других каналах обслуживания", - следует из официального сообщения.

Отмечается, что оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.



Мы внимательно изучаем новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.