В России запустили горячую линию для туристов, отдыхающих на юге страны

Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ.

Звонки по по номеру 8-800-200-34-11 принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00 (мск).





Туристам рекомендовано отложить поездки в регионы, где временно закрыты аэропорты:

Рекомендуем туристам прежде чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Одновременно рекомендуем по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.

Организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер, отметили в Ростуризме.