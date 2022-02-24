В России запустили горячую линию для туристов, отдыхающих на юге страны

18:21 24 февраля 2022
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Ростуризм совместно с Народным фронтом и Фондом Росконгресс запускают колл-центр для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов РФ.

Звонки по по номеру 8-800-200-34-11 принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00 (мск). 

Туристам рекомендовано отложить поездки в регионы, где временно закрыты аэропорты:

Рекомендуем туристам прежде чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Одновременно рекомендуем по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.

Организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер, отметили в Ростуризме. 

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