ДСК-500 стал первым проектом, ради которого Тюменская область решила провести архитектурный конкурс

Тюменская область впервые объявила о проведении конкурса по разработке архитектурной концепции для экономически важного объекта, которым является будущий промышленный технопарк ДСК-500. Конкурс имеет международный статус, заказчиком является региональное Агентство инфраструктурного развития при поддержке правительства области, оператором выступит проектная команда под руководством архитектурного бюро "Вандер".

ДСК-500 - масштабный и капиталоемкий проект промышленного технопарка на базе бывшего крупнейшего в стране комбината деревянного домостроения, который предполагается в ходе реновации преобразовать для размещения высокотехнологичных производств, научно-исследовательских лабораторий, создания коворкингов, креативных и других пространств.

Конкурсантам предлагается 24 га под проектирование, в том числе 13 га - площадь блока основных производств. Из общего числа заявок эксперты выберут три лучших, за первое место вознаграждение составит 1,2 млн рублей, за второе - 800 тысяч и 600 тысяч - за третье. Реализован будет тот, который наиболее соответствует философии проекта и обоснован с точки зрения денежных затрат.

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, председатель экспертного совета Ольга Романец заявила журналистам, что 17 февраля 2022 года стал историческим днем для региона:

Это исторический день. Первое - старт в реализации большого, сложного и очень важного проекта. Далее цепочка событий: архитектурная концепция, проектирование, строительство и запуск. Вторая причина - мы запустили первый архитектурный конкурс Тюменской области. И для нас это тоже важный этап в развитии культуры вовлечения очень широкого круга экспертов, стейкхолдеров, будущих пользователей и инвесторов в процесс создания с самого начала. Мы уверены, что такой способ коммуникации со стейкхолдерами позволит повысить эффективность проекта, мы исходим из их потребностей их ожиданий, и для нас это действительно очень важно.

Ольга Романец отметила, что проект ДСК-500 направлен на решение экономической, инвестиционной, экологической и креативной задач.

"Мы исходили не из задачи что-то сделать, что-то реновировать. Мы исходили из того, что есть проблемы, которые мы решаем через этот проект. Одна из них самая насущная: нам необходимо дать рынку и компаниям предложения в качественных помещениях производственных, современных. Такого предложения у нас нет, но спрос на это существует, на запрос на него растет с каждым годом", - пояснила руководитель АИР.

Экологическая задача предполагает учет окружающей среды и ландшафта в реализации проекта, чтобы технопарк разумно и органично был вписан в городскую среду, креативная - это и привлечение через конкурс к созданию проекта представителей креативный индустрий, и в последующем предоставление в технопарке площадок для команд, создающих продукты интеллектуального труда с высокой добавленной стоимостью.

"Архитектурная концепция подразумевает очень глубокое планирование, осмысление пространства, коммуникации разных пространств, потоков людей, организации перемещений. Это не только красивая картинка фасада. Очень важный момент - мы это делаем на основе предприятия, которое в свое время было крупнейшим в Советском Союзе комбинатом деревянного домостроения, которое занимало площадь 56 га и успело сыграть важную роль в развитии нефтегазового комплекса. Этот аспект важно не потерять в рамках концепции", - подчеркнула Романец.

Прием заявок на участие в архитектурном конкурсе проводится с 17 февраля до 17 марта, в первые часы уже подано шесть заявок. Далее командам предстоит разработать и представить на суд жюри свои проекты, на 18 июня этого года запланировано подведение итогов конкурса и объявление победителя. Вся необходимая информация о будущем технопарке и конкурсе представлена на сайте dsk500.com.

Ранее отмечалось, что реализация первой очереди ДСК-500 запланирована на 2024-2025 годы, размер инвестиций превысит 5 млрд рублей.