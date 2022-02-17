ДСК-500 станет самым большим промышленным технопарком в России

В Тюмени приступают к реновации ДСК500 — комбината деревянного домостроения, который завершил свою работу более 20 лет назад. На его месте появится промышленный технопарк на 150 000 м². В первую очередь проекта будет вложено более пяти миллиардов рублей из регионального и федерального бюджета, а проводить процесс реновации будет Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

В стенах ДСК500 будут созданы современные площадки для производства, инжиниринга и науки. Наша цель - стимулировать развитие технологического прогресса и создавать конкурентную продукцию на международной арене. В стратегической перспективе для региона, это не только новые рабочие места, это лидерство в борьбе за таланты и инвестиции.

Первый этап создания промышленного технопарка ДСК500 стартует сегодня с официального объявления о проведении международного архитектурного конкурса. Прием заявок продлится с 17 февраля по 17 марта 2022 на сайте DSK500.com. Итоги конкурса станут известны до 20 июня 2022. Победитель может получить до 1 200 000 рублей. Участвовать могут команды из России и других стран. Выбирать лучшие решения будет международное жюри конкурса, в числе которых российские архитекторы, архитекторы из Нидерландов, Сербии, а также руководители нефтегазовых компаний, ВУЗов и научное сообщество.

Работы по реновации ДСК500 пройдут с 2024 по 2025 годы. Пространство технопарка запланировано таким образом, чтобы создать условия для сотрудничества производственного бизнеса с компаниями креативных и инновационных кластеров.