В Тобольске ищут сотрудников для птицефабрики

17 февраля в 14:00 в тобоольском кадровом центре "Работа России" состоится открытый отбор соискателей для птицефабрики "Богатство Сибири. Бройлер".

Современная птицефабрика является частью агрохолдинга "РУСКОМ" и расположена в экологически чистом районе поселка Голышманово. Производство полностью автоматизировано, в работе применяются лучшие мировые практики птицеводства и птицепереработки. Работодатель предлагает сотрудникам развозку до места работы на транспорте предприятия, официальное трудоустройство и белую заработную плату, а также бесплатное питание, сообщили в пресс-службе Кадрового центра.