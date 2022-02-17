В Тобольске ищут сотрудников для птицефабрики

07:36 17 февраля 2022
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17 февраля в 14:00 в тобоольском кадровом центре "Работа России" состоится открытый отбор соискателей для птицефабрики "Богатство Сибири. Бройлер". 

Современная птицефабрика является частью агрохолдинга "РУСКОМ" и расположена в экологически чистом районе поселка Голышманово. Производство полностью автоматизировано, в работе применяются лучшие мировые практики птицеводства и птицепереработки. Работодатель предлагает сотрудникам развозку до места работы на транспорте предприятия, официальное трудоустройство и белую заработную плату, а также бесплатное питание, сообщили в пресс-службе Кадрового центра.

 

Теги: АПК , вакансии , птицефабрика
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