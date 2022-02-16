В Тобольске на Запсибнефтехиме сегодня станет ярче факел

На северной промышленной площадке "ЗапСибНефтехима" из-за проведения плановых работ сегодня может наблюдаться интенсивное горение на факеле. Работает передвижная лаборатория. Вреда окружающей среде нет.

"На производстве Пиролиз "ЗапСибНефтехима" начались подготовительные работы для проведения ремонтных воздействий на оборудовании. Они сопровождаются освобождением систем от углеводородов и их утилизацией на факеле. В связи с этим наблюдается интенсивное горение на факеле, визуальный эффект от которого с наступлением вечернего времени может быть хорошо заметен в городе", - сообщил на странице администрации Тобольска в Vk представитель "Сибура".

В сообщении отмечается, что факел - часть системы безопасности предприятия, задействованная в утилизации углеводородного сырья во время подготовки и проведения технологических воздействий. Это предусмотрено проектом предприятия. Факелы используются на всех нефтехимических заводах. Их интенсивное горение, тем более кратковременное, не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.