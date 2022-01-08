Тюменцы счастливы в труде и готовы больше работать, когда начальство ценит их профессионализм

Большинство жителей Тюменской области считают, что они счастливы, их труд полезен обществу, а если руководство будет ценить их профессиональные способности, то готовы даже к сверхурочной работе. Подборку интересных фактов о жителях региона подготовила Служба исследований hh.ru по итогам различных опросов и исследований 2021 года.

Счастливыми себя считают 71% опрошенных жителей Тюменской области, несчастливыми себя ощущают 25%. При этом 48% отмечают, что работа делает их счастливыми, еще 44% признали, что их работа не приносит им счастья. По России в целом счастливыми себя назвали 64 % респондентов, а несчастливыми – 29%.

"Моя работа приносит пользу миру", - так о себе думают 73% тюменцев. По России доля таких респондентов составила 56%. Чаще всего это медики, рабочие, а также ученые и педагоги. О бесполезности своего труда заявляют 21% (по России – 30%), обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.

На нынешней работе не устраивает вообще ничего 27% жителей региона. По доле абсолютно недовольных своей работой респондентов Тюменская область занимает первое место в стране. В целом по России таких 16%.

Слишком низкие зарплаты стали причиной смены работы у 49%. Еще 29% уволились из-за скучных задач, 17% - по семейным обстоятельствам. 16% назвали причиной увольнения большой объем работы, 12% - нарушения Трудового кодекса РФ. По 11% респондентов решили уйти из компании из-за плохих отношений с начальством и из-за того, что добираться до места работы было слишком далеко.

Инженеры - первая в рейтинге самых привлекательных профессий среди тюменцев: их выбрали 29% соискателей. На втором месте – ИТ-специалисты и психологи (по 26%), на третьем – педагоги (23%). 19% назвали профессию маркетолога, 16% - специалиста индустрии красоты. Для 13% наиболее привлекательная профессия – медик, для 10% - архитектор и дизайнер интерьеров.

Опыт подработки, в том числе короткий, есть у 46% жителей региона. 98% из них признались, что подработка нужна ради дополнительного заработка. Кроме того, 32% подрабатывают для развития навыков, 20% - чтобы занять свободное время, 7% - для души (в данном вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

50% ищущих работу сообщили, что у них появились некоторые трудности с деньгами, но пока с ними удается справляться, еще 3% отмечают, что сложности есть, но они почти незаметны. 41% посетовали на серьезные финансовые проблемы. Вообще не испытывают проблем с деньгами только 6% нетрудоустроенных жителей региона.

87% тюменцев согласились бы работать сверхурочно, если бы работодатель максимально заботился о своих сотрудниках. Чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер "Закупки", "Добыча сырья" и "Безопасность", реже всего – "Бухгалтерия", "Наука, образование" и "Управление персоналом". И только 4% не готовы работать больше, чем положено, даже при таком условии.

Романы на работе случались у 24% респондентов (в целом по стране доля таких респондентов выше – 29%, по УрФО – 28%). Интересно, что положительный ответ на данный вопрос чаще давали люди 35-44 лет, а отрицательный – 18-24 лет. В 70% случаев служебные романы завершались расставанием. Еще у 12% любовная связь с коллегой продолжается и сейчас, 13% поженились, 5% - поженились, но уже развелись.

Деньги в долг коллегам давали 51% жителей региона, остальные 49% в такой ситуации не оказывались. Интересно, что чаще других деньги одалживают представители автомобильного бизнеса, сотрудники сферы безопасности, а также госслужащие. Реже всего в долг дают преподаватели, медики и маркетологи.

Жители Тюменской области чаще всех в стране сталкиваются с выгоранием на работе: 76% хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию – по доле таких респондентов регион занял первое место в стране (для сравнения: в целом по России - 64%). Еще 13% с выгоранием не сталкивались, а 11% затруднились ответить.

22% уверены, что им отказали в работу из-за внешности – это самый высокий показатель в стране (в среднем по России 13%). При этом 11% сталкивались с обратной ситуацией - когда их брали на работу не за профессиональные навыки, а потому что работодатель счёл их привлекательными (чаще такое происходило с женщинами).

Только 31% жителей Тюменской области не занимаются собственным развитием и не пытаются освоить либо углубить какие-либо свои навыки. Остальные целенаправленно развивают различные навыки, важные для трудоустройства. Например, 56% соискателей из Тюменской области ответили, что целенаправленно занимаются саморазвитием в целом. 33% развивают свои навыки планирования и организации. По 31% работают над стрессоустойчивостью, ориентацией на результат и финансовой грамотностью - в данных трех случаях регион занимает первые места в стране по доле людей, которые заинтересованы развитием этих навыков