Участники нефтегазового кластера смогут вернуть 5 % стоимости оборудования, произведенного в Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о субсидировании с 2022 года закупок у участников межрегионального нефтегазового кластера. О введении новой меры поддержки бизнеса он сообщил в соцсетях.

"Заказчики-участники производственной кооперационной цепочки кластера смогут получить возмещение до 5% стоимости оборудования, закупленного у производителей Тюменской области, также являющихся участниками кластера. На сегодня в числе заказчиков "Газпромнефть-Ямал" и "Газпромнефть-Заполярье". В дальнейшем их количество, уверен, будет расти". - заявил губернатор.

По мнению Моора, возмещение будет интересно тем, кто собирается развивать производство или регистрировать обособленные подразделения в Тюменской области, а участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию.

"Мы продолжим работать над кластерным развитием экономики региона и будем помогать нашим предприятиям сотрудничать еще плотнее. Сегодня прочные кооперационные связи – это конкурентное преимущество", - говорится в посте губернатора.

Помимо этого, компании нефтегазовой отрасли при заказе импортозамещающего оборудования у тюменских производителей уже получают возмещение в 5%. Так, в прошлом году благодаря этой мере поддержки ПАО "Сургутнефтегаз" приобрел у тюменцев продукции и оборудования на 5,5 млрд рублей.