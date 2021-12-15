В Тюмени за год построили и реконструировали 19 км дорог

За год в Тюмени построено и реконструировано более 19 км дорог - развитие дорожной инфраструктуры продолжается в новых и застроенных районах города, сообщили в администрации города.

Одним из знаковых событий дорожного сезона стало открытие транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. За год удалось построить 7,6 км эстакады. Строительство масштабного объекта планируется завершить к середине ноября следующего года.

Для удобства жителей микрорайона Ново-Патрушево пробита ул. Монтажников в рамках федеральной программы "Стимул". Новая дорога соединила район с кольцом по ул. Федюнинского. Таким образом, у жителей появился еще один въезд/выезд в город и круговое сообщение внутри микрорайона. Также специалисты начали строительство улицы Валентины Трофимовой протяженностью 880 метров. Она находится внутри жилого комплекса и станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям. Работы планируется завершить в ноябре 2022 года.