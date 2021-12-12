Тюменцы потратили в магазинах более 374 млрд рублей

Более 374 млрд потратили тюменцы в магазинах за 10 месяцев 2021 года, большую часть шопинга составили непродовольственные товары. Еще более 103 млрд рублей ушло на платные услуги.

По данным Тюменьстата, оборот розничной торговли в Тюменской области увеличился и составил 374 млрд 604,9 млн рублей за январь – октябрь 2021 года. Причем, если общие траты в январе были на уровне 33 млрд 779,2 млн рублей, то октябрь побил рекорд – 41 млрд 919,1 млн рублей.

200 млрд 629,7 млн рублей приходится на непродовольственные товары. На продукты, соответственно, жители потратили 173 млрд 975,2 млн рублей за январь-октябрь и 19 млрд 422,4 млн рублей – за десятый месяц года.

За различные услуги тюменцы заплатили 103 млрд 347,5 млн рублей за платные услуги. Начиная с марта объем стабильно выше 10 млрд рублей. Максимум зафиксирован в июне – 11 млрд 68,2 млн рублей.

За год больше всего подорожали бытовые услуги, услуги образования, организаций культуры, зарубежного туризма (106,2%). Снизились цены на услуги связи, пишет "Вслух.ру".