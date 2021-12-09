Банк ВТБ выступил генеральным партнером ТЭФ-2021

Фото: пресс-служба ВТБ

7 декабря в гибридном режиме прошёл III-й Тюменский Экспортный Форум (ТЭФ), который объединил на своей площадке более 80 спикеров: представители органов исполнительной власти, институтов развития ВЭД, ведущие экспортеры и спикеры из различных точек мира.

В работе стратегической сессии "Регионы России: новые точки роста экспорта" принял участие Евгений Федосов, управляющий банка ВТБ в Тюменской области. В своем выступлении он отметил, что банк уделяет экспортерам особое внимание. По словам топ-менеджера, этот сегмент растет, несмотря на пандемию – объем контрактов тюменских клиентов банка зарубежными партнерами за последний год вырос более чем на треть.

Тюменские экспортеры представлены в нефтегазовом секторе, энергетике, агропромышленном комплексе, транспортной сфере. Они поставляют свою продукцию как в страны ближнего зарубежья, такие, как Беларусь, Казахстан; так и дальнего – Китай, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Австрию, США, ОАЭ, Кипр.

Евгений Федосов отметил, что в ВТБ для экспортеров действует принцип "одного окна": любой клиент без специальной подготовки может получить все необходимое для ведения международного бизнеса. В новом интернет-банке ВТБ Бизнес реализована цифровая экосистема ВЭД, куда встроены как классические продукты и сервисы – "умный" валютный контроль, международные расчеты в 127 валютах и т.д. — так и новые, такие, как проверка зарубежных партнеров, экспертиза международных контрактов, таможенные сервисы и другие

Как подчеркнул Евгений Федосов, банк поддерживает предпринимателя на всех этапах экспортного проекта. В частности, прикрепляет к экспортеру персонального менеджера.

Напомним, Тюменский Экспортный Форум – ежегодное внешнеэкономическое событие региона. Основная цель - создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Организатором Форума традиционно является Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" и Правительства региона.