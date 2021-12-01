Тюменская область с опережением выполняет нацпроект "Безопасные и качественные дороги"

Согласно нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", к 2024 году региональные дроги Тюменской области должны на 63 % быть приведены в нормативное состояние, дороги городской агломерации — на 85 %. Сейчас эти показатели в регионе составляют 62 % и 83 % соответственно. О ходе реализации нацпроекта журналистам рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2021 году выполнены работы на 122 объектах общей протяжённостью 139,11 км, объём финансирования составил 1,84 млрд рублей, в том числе 0,7 млрд рублей на эти цели поступило федерального бюджета. На следующий год запланировано отремонтировать 126 объектов на 105 км.

"В реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" участвуют все региональные и межмуниципальные дороги и дороги Тюменского района и города Тюмени. В общей совокупности — более 11 тысяч км автомобильных дрог. Наши целевые показатели к 2024 году должны привести в нормативное состояние 85 % дорог агломераций и 63 % региональных дорог. Сейчас на региональных дорогах показатель уже более 62 %, на дрогах агломераций — порядка 83 %. То есть мы идем в плане с незначительным даже опережением. Диагностика этого года покажет окончательные цифры. По завершении инструментальной диагностики будет понятно, насколько мы превысили наши плановые показатели", - пояснил Андрей Чистяков.