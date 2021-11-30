Строительство транспортной развязки на Червишевском тракте у Комарово начнется в 2022 году

Строительство развязки на Червишевском тракте в районе Комарово, по поводу которой между властями и населением длительное время шла дискуссия, начнется в 2022 году, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Строительство развязки будет профинансировано за счет инфраструктурного кредита. Первоначальный проект претерпел скорректирован. "Был исключен один из левых поворотов, что позволило полностью уйти с конструктивными элементами от пересечения с лесопарковой зоной "Тополя" и в настоящее время никаким образом эту зону не затрагивать", - сообщил Чистяков.

Как пояснил Чистяков, все строительство будет сконцентрировано на трех четвертях развязки, будет отнесенный левый поворот в районе Ожогино. Полностью сохранены разъезды во все стороны, "то есть на развязке можно будет развернуться, провернуть, уехать с любого направления в любом направлении, за исключением одного направления: для того чтобы уехать влево, двигаясь в сторону города Тюмени, нужно будет воспользоваться отнесенным левым поворотом чуть-чуть в стороне".